KV-Verhandlungen und post-weihnachtliches Geschäft: Wichtige Tage für den Handel

Zehn Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in den Tagen zwischen Heiligabend und Silvester verzeichnet. Die kommenden Tage sind aber nicht nur wegen der Umsätze wichtig für den Handel – auch die KV-Verhandlungen gehen in die nächste Runde.

Wien – Während am Mittwoch ab 14:30 Uhr die Verhandlungen für den Handels-Kollektivvertrag in die siebente Runde gehen, geht es in den Geschäften selbst um den Umsatz im Post-Weihnachtsgeschäft. "Traditionell ist die Shoppinglaune zwischen Stefanitag und Silvester groß", betont etwa die Wiener Handelsobfrau Margerete Gumprecht. "Rund 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in den letzten Tagen im alten Jahr umgesetzt", verweist sie heute auf einen "wichtigen Umsatzschub".