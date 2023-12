Gegen Zaun geprallt: 45-Jähriger nach Skiunfall in Jochberg in Klinik geflogen

Jochberg – Bei einem Skiunfall im Skigebiet KitzSki in Jochberg ist am Dienstagvormittag ein 45-jähriger Wintersportler verletzt worden. Der Amerikaner war gegen 10 Uhr eine blaue Piste talwärts gefahren und hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle verloren. Er fuhr ungebremst in Richtung Talstation des Silberstubenliftes und prallte dort gegen einen gepolsterten Zaun im Auslaufbereich der Piste.