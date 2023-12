Top-Favorit Kraft: „Die Tournee kommt genau richtig“

Stefan Kraft: Das ist leider seit Längerem eine mühsame Geschichte. Zwei Wochen vor dem Auftakt in die Weltcup-Saison hat der Rücken angefangen zu schmerzen. Beim Springen in Klingenthal ist das noch mal schlechter geworden. Deshalb habe ich mich entschieden, vor Weihnachten alles durchchecken zu lassen. Was rauskam, ist, dass es ein muskuläres Problem ist. Das sollte ich in den zehn Tagen zwischen Engelberg und dem Auftakt der Vierschanzentournee in den Griff bekommen.