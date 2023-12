Bergsteiger am Traunstein stürzte hunderte Meter in den Tod

Gmunden – Ein 33-jähriger Bergsteiger ist am Traunstein (Bezirk Gmunden) im oberösterreichischen Salzkammergut hunderte Meter abgestürzt und tödlich verletzt worden. Seine Lebensgefährtin hatte Alarm geschlagen, nachdem sie ihn am Dienstag telefonisch nicht mehr erreicht hatte. Am Mittwoch wurde seine Leiche gefunden, bestätigte die Bergrettung Gmunden.