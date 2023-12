Bei einer Explosion eines Tankwagens sind am Dienstagabend im westafrikanischen Staat Liberia mindestens 40 Personen gestorben. Dutzende weitere Menschen befinden sich mit teils schweren Verbrennungen im Krankenhaus, teilte der Leitende Arzt Francis Kateh am Mittwoch mit. Der Tankwagen hatte in Totota einen Unfall, woraufhin viele Menschen zum Unfallort strömten. Kurz darauf explodierte das Gefährt.