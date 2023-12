Republikaner berufen gegen Trump-Sperre in Colorado

Die Republikanische Partei von Colorado hat am Mittwoch den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, gebeten, einzugreifen, nachdem das Oberste Gericht von Colorado den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Teilnahme an den republikanischen Vorwahlen des Staates ausgeschlossen hatte. Das teilte ein Anwalt der Partei mit.

Das Oberste Gericht in Colorado hatte am 19. Dezember geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 für das Präsidentenamt nicht geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne. Es wird erwartet, dass Trump, der Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftsnominierung 2024, auch selbst Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen wird.