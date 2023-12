In Österreich werden pro Jahr 1,5 Tonnen Lebensmittel verspeist

Einer aktuellen Auswertung des Vereins "Land schafft Leben" zufolge werden in Österreich im Schnitt zu viel Energie in Form von Zucker und Fett zu sich genommen, aber zu wenig Nährstoffe verzehrt.

Wien ‒ Eine Lebensmittel-Bilanz der Österreicherinnen und Österreicher hat der Verein "Land schafft Leben" erstellt. Demnach wurden insgesamt 1,5 Tonnen Lebensmittel in 365 Tagen konsumiert, wobei unter anderem zu wenig Gemüse und zu viel Fleischprodukte auf dem Teller landeten. "Viele von uns nehmen zu viel Energie in Form von Zucker und Fett zu sich, führen ihrem Körper aber zu wenig Nährstoffe zu", sagte Maria Fanninger, Gründerin des Vereins am Donnerstag in einer Aussendung.