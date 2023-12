Wellinger Quali-Sieger in Oberstdorf, Hayböck bester ÖSV-Adler

Topfavorit Stefan Kraft startete als Siebenter der Oberstdorf-Qualifikation in die 72. Vierschanzentournee. Der Gesamtweltcupführende landete am Donnerstag bei 131 m (146,4 Punkte). Noch vor dem Salzburger reihte sich Michael Hayböck mit 132,5 m (146,6) als Sechster ein. Quali-Bester für das Auftaktspringen am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1) war Andreas Wellinger. Der Deutsche flog auf 135 m (151,4) und ließ damit Landsmann Karl Geiger (134 m/151) knapp hinter sich.