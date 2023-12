Lebensgefährlicher Zustand: Blinder Passagier in Flugzeug-Schacht gefunden

Paris – Ein blinder Passagier ist am Donnerstag in lebensgefährlichem Zustand im Fahrwerk-Schacht eines Flugzeugs von Air Algeria am Pariser Flughafen Orly gefunden worden. Das erfuhr Reuters aus Sicherheitskreisen. Die Person werde in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt, hieß es. Das Flugzeug sei aus dem algerischen Oran gekommen, die Flugzeit habe rund zweieinhalb Stunden betragen.