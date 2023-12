Diebe stahlen in Kappl drei Geldtaschen und zwei Kreditkarten

Kappl – Am 27.12.2023, vermutlich zwischen 10:15 und 15:15 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter mit einem hinterlegten Haustürschlüssel Zutritt in ein Haus in Kappl. Die Täter stahlen drei Geldtaschen mit einem Geldbetrag im höheren dreistelligen Eurobereich sowie zwei Kreditkarten. Anschließend versperrten sie beim Verlassen des Hauses die Tür und hinterlegten den Schlüssel an der Stelle, an der sie ihn vorgefunden hatten. Weitere Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)