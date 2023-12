Freilassung in bizarrem Mordfall: 32-jährige US-Amerikanerin ließ Mutter töten

Weil ihre Mutter sie jahrelang gezielt krank machte und ihr so körperlichen und psychischen Schaden zufügte, beauftragte eine 32-jährige US-Amerikanerin ihren damaligen Freund, diese zu töten. Am Donnerstag wurde sie aus der Haftanstalt entlassen.

Washington – Freilassung in einem besonders bizarren und düsteren Kriminalfall in den USA: Eine 32-Jährige, die von ihrer Mutter misshandelt wurde und schließlich einen Mordkomplott gegen diese schmiedete, ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Gypsy B. habe am Donnerstag eine Haftanstalt im Bundesstaat Missouri auf Bewährung verlassen, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter der Sender ABC und die New York Times.