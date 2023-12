Toni Polster laut Anwalt Ainedter „über dem Berg“

Wien – Toni Polster ist nach Angaben seines Anwalts Manfred Ainedter auf dem Weg der Besserung. „Er ist über dem Berg und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, sagte Ainedter am Freitag zu mehreren Medien. Der Gesundheitszustand des Rekord-Torjägers der Nationalmannschaft hatte sich am Donnerstag plötzlich verschlechtert. In einem Wiener Spital wurde der 59-Jährige wegen eines Magendurchbruchs notoperiert. Polster erhielt via soziale Medien viel Anteilnahme.