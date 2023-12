Russische Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte

Die ukrainischen Städte Charkiw und Lwiw sind am Freitag von Russland angegriffen worden. In Charkiw im Nordosten der Ukraine sprach Bürgermeister Ihor Terechow von einem "massiven Angriff", bei dem "mindestens sechs Explosionen" zu hören gewesen seien. Der Bürgermeister von Lwiw (Lemberg), Andrij Sadowyj, teilte mit, es habe zwei Angriffe gegeben. Auch in der Hauptstadt Kiew war die Luftabwehr nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko im Großeinsatz.