Gewidmete Medizin-Studienplätze sollen Versorgung verbessern

Wien – Der Ärztemangel ist hierzulande in aller Munde, in Kombination mit Restriktionen beim Medizinstudium eine fatale Situation. Ab dem Studienjahr 2024/25 sollen speziell gewidmete Medizinstudienplätze helfen, wie das Bildungsministerium gestern bekannt gab.

Dafür verpflichten sich die Bewerber im Gegenzug, nach erfolgreichem Studienabschluss eine gewisse Zeit als Ärztinnen und Ärzte in Spitälern, in Kassenpraxen, im Polizeidienst als Amtsärztinnen und Amtsärzte oder beim Bundesheer zu arbeiten. Wie Karl Cernic, Geschäftsführer des Kärntner Gesundheitsfonds, betonte, solle damit „zielgesteuert medizinischer Nachwuchs“ rekrutiert werden, auf Ausbildung in bestimmten Mangelfächern (Anästhesie, Kinder-, Erwachsenen-Psychiatrie etc.) werde ebenfalls geachtet.