Im Jänner startet Vorstufe zum Flaschen-Pfandsystem

Pfandsystem für Einweg-Flaschen und Aludosen kommt 2025, ein verpflichtendes System in kleinerer Version aber bereits ab 1. Jänner.

Innsbruck, Wien – Österreich bekommt zwar erst im Jahr 2025 ein Pfandsystem für Einweg-Getränkeflaschen und Alu-Dosen, die Vorbereitungen darauf laufen 2024 aber voll an. So gilt bereits ab 1. Jänner ein verbindliches Mehrwegangebot bei Getränken für den Lebensmitteleinzelhandel – wenn auch vorerst in geringerem Ausmaß.