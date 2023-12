Tote bei massiven russischen Angriffen auf ukrainische Großstädte

Charkiw, Lwiw – Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine hat es am Freitag nach Angaben der Behörden Tote und Verletzte gegeben. Todesopfer wurden aus dem nordöstlichen Charkiw, dem westlichen Lwiw (Lemberg) und dem südlichen Odessa gemeldet. Der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bat die westlichen Verbündeten der Ukraine erneut um weitere Militärhilfen.

In Lwiw wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Maksym Kosyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Lwiw war im Ukraine-Krieg bisher vergleichsweise selten Ziel russischer Angriffe.

In der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa meldeten lokale Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium den Beschuss eines Schulgebäudes. Opferbilanz: ein Toter, sieben Verletzte. Nach Angaben von Bürgermeister Hennadij Truchanow geriet ein Hochhaus bei einem "weiteren feindlichen Angriff" in Brand. Es sei von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden.

Aus der Hauptstadt Kiew wurden ebenfalls sieben Verletzte gemeldet. Bürgermeister Witali Klitschko teilte auf Telegram mit, eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. Klitschko erklärte weiter, die Luftabwehr in Kiew sei im Großeinsatz.