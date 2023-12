Domino-Effekt hält an: Nun auch Signa Development in Insolvenz mit Eigenverwaltung

Wien – Beim Signa-Konzern des Tirolers René Benko herrscht zum Jahresende großes Reinemachen. Nach der Holding und der Prime hat nun auch die Development Insolvenz angemeldet. Alle drei streben eine Sanierung mit Eigenverwaltung an, als Quote für die Gläubiger soll es 30 Prozent geben. Die Überschuldung der Development beträgt laut heutigen Angaben rund 1 Mrd. Euro.

Wie die Creditreform und der KSV1870 Freitagnachmittag mitteilten, wurde inzwischen das beantragte Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Zur Sanierungsverwalterin wurde Rechtsanwältin Andrea Fruhstorfer bestellt. Die 1. Gläubigerversammlung wurde für den 15.01.2024 anberaumt. Die Abstimmung Sanierungsplantagsatzung findet am 18.03.2024 statt.

In Insolvenz geschickt wurde mittlerweile auch die Burgenland Jagdpachtgesellschaft mbH. Diese wurde 2018 von der Signa Holding gepachtet, laut Eigenantrag stehen Aktiva in der Höhe von 15.220 Euro Passiva von 563.000 Eurogegenüber, so die Creditreform. Von der Insolvenz sind acht Gläubiger und zwei Dienstnehmer betroffen.