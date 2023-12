Über eine Sekunde vorne: Shiffrin bei Slalom in Lienz wieder in eigener Liga

Mikaela Shiffrin fuhr auch beim Slalom in Lienz im ersten Durchgang in einer eigenen Liga. Die US-Amerikanerin greift mit über einer Sekunde Vorsprung nach dem zweiten Doppelsieg in Osttirol. Beste ÖSV-Läuferin nach Lauf eins: Katharina Liensberger auf Rang sechs. Mit uns seid ihr bei der Entscheidung (ab 13.00 Uhr) live dabei!