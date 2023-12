Lkw-Unfall in Passauer Einkaufsstraße: Elfjähriges Mädchen und Mutter starben

Passau – Ein Lkw hat am Freitagvormittag in der Bahnhofstraße in Passau mehrere Menschen erfasst. Nach dem Unfall in der Innenstadt ist auch ein elf Jahre altes Mädchen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Seine 37 Jahre alte Mutter war zuvor noch am Unfallort gestorben, drei weitere Menschen und der Fahrer wurden verletzt.