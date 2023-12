„Die Stimme der Burg“ erzählt in Kufstein wieder Geschichten

Kufstein – Das Lichterfestival Kufstein wird langsam zur Tradition: Zum dritten Mal ist die Festung Schauplatz einer Inszenierung aus imposanten, farbenfrohen 3D-Lichtprojektionen, Geschichten und Klängen. „Die Stimme der Burg“ ist bis 28. Jänner 2024 zu erleben. An sechs – statt wie bisher an fünf – Stationen spricht das fast tausend Jahre alte Festungsgemäuer zu den BesucherInnen. Die Stimme leiht ihr Regina Lemnitz, die unter anderem Whoopie Goldberg in „Sister Act“ synchronisiert hat. Die rund 50-minütige Inszenierung führt durch den Burginnenhof, in den heutigen Burgkräutergarten mit Blick auf die Caroli-Bastion und den Kaiserturm, anschließend weiter durch den schmalen Felsengang zum Fuchsturm.