Aufatmen im Pitztal: Landesstraße ist wieder befahrbar

Pitztal – Freitagvormittag war es so weit: Die Pitztal Landesstraße, die seit dem vergangenen Wochenende wegen eines Hangrutsches zwischen Wenns und Jerzens gesperrt war, konnte zumindest einspurig freigegeben werden. Eine entsprechende Ampelregelung, die voraussichtlich mehrere Wochen bestehen bleibt, wurde eingerichtet. Danach bleibt der Hang unter Beobachtung. Vermessungen sollen als Grundlage für weitere Sicherungsmaßnahmen dienen, teilt das Land mit.

Im Pitztal herrscht unterdessen Erleichterung und Aufatmen. Man befindet sich in der Hochsaison, 3500 bis 4000 Gäste befinden sich derzeit im Tal. Beim Geschäftsführer des TVB, Philip Stöfelz, läutete in den Zeiten der Sperre dauernd das Telefon. „Ich bin sehr froh, dass die Mannschaften so schnell zumindest die Einspurigkeit zustande gebracht haben.“