Wieder Drohnenangriffe auf Ukraine - Auch Tote in Russland

In der Nacht auf Samstag meldete die Ukraine auch erneut russische Drohnenangriffe. Drei unbemannte Flugkörper seien etwa in den Regionen Cherson und Mykolajiw abgewehrt worden, teilte das Militär mit. Landesweit habe die ukrainische Luftverteidigung von insgesamt zehn russischen Drohnen fünf abschießen können.

Zugleich betonten die Analysten, dass Russland nach fast zwei Jahren Angriffskrieg angesichts seiner Reserven und Produktionskapazitäten nicht in der Lage sein dürfte, regelmäßig in großem Umfang mit Raketen angreifen zu können, aber beständiger mit Drohnen.

Bei dem bisher schwersten Angriff seit Kriegsbeginn hatte die russische Armee am Freitag laut offiziellen Kiewer Angaben knapp 160 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen verschiedener Typen auf das Nachbarland abgefeuert. Dadurch wurden kurz vor dem Neujahrsfest in mehreren Regionen der Ukraine insgesamt mehr als 30 Menschen getötet und rund 160 verletzt. Die ukrainische Führung sprach von Terror gegen die Zivilbevölkerung.

Der ukrainische Generalstab berichtete auch von weiteren Sturmangriffen russischer Truppen am Boden im Osten und Süden des Landes. Einem Schwerpunkt der Kämpfe, der auf drei Seiten eingeschlossenen Stadt Awdijiwka, stattete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag unangekündigt einen Besuch ab.

Mit dem folgenschweren russischen Luftangriff auf alle Teile der Ukraine befasste sich am Freitagabend (Ortszeit) der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Die Ukraine hatte die Dringlichkeitssitzung beantragt. Russland gab Kiew die Verantwortung für die Angriffe. Das eigentliche Problem sei, dass die Ukraine ihre Luftverteidigungssysteme in Wohngebieten aufgestellt habe, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja in New York. "Würden die ukrainischen Luftverteidigungssysteme nicht eingesetzt, hätte es überhaupt keine Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben", sagte er weiter.