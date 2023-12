WHO warnt vor Verschärfung von Gesundheitskrise im Sudan

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu dringendem Handeln gegen die sich verschlimmernde humanitäre und Gesundheitskrise im Sudan aufgerufen. Es müsse dringend etwas getan werden, "um die Zuspitzung des Konflikts im Sudan zu stoppen, wo sich die humanitäre und gesundheitliche Krise verschärft und Hunderttausende Menschen, vor allem Frauen und Kinder, erneut vertrieben werden", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Die Mehrheit der Gesundheitseinrichtungen in den vom Krieg betroffenen Regionen in dem nordostafrikanischen Land seien wegen der Kämpfe nicht in Betrieb, erklärte Tedros weiter.