Außerferner steht „Jugend-eine-Welt“ seit 25 Jahren vor: Heiserer für Lebenswerk ausgezeichnet

Als Mitgründer und Geschäftsführer der Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt“ unterstützt Heiserer seit 26 Jahren qualitätsvolle Bildungs- und Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche in Risikosituationen im globalen Süden. Der Einsatz für schulische und berufliche Bildung in Krisenländern, der Kampf gegen Kinderarbeit und für ein starkes Lieferkettengesetz, das Engagement für fairen Handel und das Organisieren qualitativer Freiwilligeneinsätze für Jugendliche und Senior Experts stehen im Mittelpunkt. „Nachhaltige Entwicklungsarbeit beginnt bei uns in Österreich. Wie Jean Ziegler sagt: Es geht mehr darum, den Ländern des globalen Südens weniger zu stehlen als mehr zu geben“, übernimmt Heiserer gerne eine Formulierung des ehemaligen UNO-Sonderberichterstatters. „Mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel und sie ist gleichzeitig auch Motivation noch mehr anzupacken“, so Heiserer weiter, und frei nach Don Bosco: „Bis an die Grenzen der Verwegenheit. Es braucht mehr Mut.“ (hm)