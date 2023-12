Einmal zum Mond und zurück

Wie lange wird in Österreich schon über eine transparente Finanzierung des Gesundheitssystems diskutiert? Sicher schon seit Jahrzehnten. Die Finanzströme sind verworren und kaum durchschaubar, weil es auch zu viele Geldtöpfe gibt. Für eine Reform benötigt es wahrscheinlich Experten der US-Raumfahrtbehörde NASA, handelt es sich doch offenbar um eine politische Raketenwissenschaft. In diesem Zusammenhang sollte keinesfalls auf die unter Türkis-Blau mit der Gebietskrankenkassenfusion versprochene Gesundheitsmilliarde vergessen werden. Niedergeschlagen haben sich bisher lediglich Mehrkosten von 215 Millionen Euro.

Umso unverständlicher ist es, dass nicht einmal eine zeitgemäße Abrechnung von Gastpatienten – ob aus dem Aus- oder Inland – erfolgen kann. Da wird mit Digitalisierungsoffensiven geworben, aber eine effiziente Abwicklung bzw. kostengerechte Abgeltung des medizinischen Aufwands in den Spitälern oder bei niedergelassenen Ärzten schiebt die Gesundheitspolitik weiterhin vor sich her. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Vielmehr werden die europarechtlichen Fristen von 18 Monaten für die Bezahlung von längst erbrachten Leistungen gerühmt.