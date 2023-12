Hütte in Imst komplett abgebrannt, Feuerwehrmann bei Sturz verletzt

Imst – Eine Fischerhütte in Imst ist in der Nacht auf Samstag in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer in dem leerstehenden gegen 1.25 Uhr aus noch unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr Imst rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Im Zuge der Löscharbeiten kam ein Feuerwehrmann zu Sturz und verletzte sich am Bein. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)