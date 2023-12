26 Verletzte nach russischen Angriffen auf Charkiw

Die Sitzung des UNO-Sicherheitsrats nach der ukrainischen Attacke auf Belgorod sollte um 16.00 Uhr New Yorker Zeit (22.00 Uhr MESZ) beginnen. Das teilte die russische UNO-Vertretung am Samstag mit. Drei andere Sicherheitsmitglieder bestätigten das Treffen.

In Belgorod seien in der Nacht auf Samstag seien in der Nacht auf Samstag 18 Menschen getötet worden, darunter mehrere Kinder, teilte Russlands Zivilschutzbehörde auf Telegram mit. Weitere 111 Menschen seien verletzt worden. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht. Der Belgoroder Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow schrieb auf Telegram, dass Massenveranstaltungen zu Neujahr wegen des Angriffs abgesagt werden. Videoaufnahmen, deren Echtheit zunächst nicht überprüft werden konnte, zeigten mit Trümmern übersäte Straßen und aus ausgebrannten Autos aufsteigende Rauchwolken im Zentrum von Belgorod. Auf Aufnahmen einer Dashcam, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, war eine schwere Explosion zu hören.