Neue Drohnen-Angriffe auf Charkiw

Russland hat die Stadt Charkiw in der Nordostukraine nach ukrainischen Angaben in der Nacht zu Sonntag erneut angegriffen. Vier Drohnen des Typs "Shahed" aus iranischer Fabrikation hätten die Stadt zum Ziel gehabt, erklärte ein Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft. Bei den Drohnenangriffen seien Gebäude in Charkiw beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow im Onlinedienst Telegram.