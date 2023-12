Tödlicher Alpinunfall in Absam: 51-Jähriger rund 100 Meter abgestürzt

Absam – Ein tragischer Bergunfall hat sich am Samstagnachmittag in Absam ereignet: Ein 51-Jähriger war gegen 15.30 Uhr dabei, im Bereich des Hochmahdkopfes über einen nordseitigen Weg nach St. Magdalena abzusteigen. Beim Queren eines steilen Grabens, in dem sich eine alte, gefrorene Nassschneelawine befand, rutschte der Österreicher aus.