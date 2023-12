Auto prallte gegen Mauer vor einem Haus in Telfs und geriet in Vollbrand

Telfs – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Sonntagfrüh in Telfs. Eine 44-jährige Österreicherin prallte gegen 5.30 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Grundstücksmauer. Der Pkw geriet dadurch in Vollbrand. Der Grundstücksbesitzer, Passanten und die Polizei versuchten vergeblich das Feuer zu löschen. Erst der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu bekämpfen. Am Pkw entstand Totalschaden.