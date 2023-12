New Yorks Einwanderer als Zankapfel im US-Wahlkampf

Rund 150.000 Menschen sind jüngst neu nach New York gekommen. Dort bekommen sie viel Unterstützung – aber die Stadt gerät auch an die Kapazitätsgrenzen.

New York – Inmitten eines erbitterten Streits um den Zustrom von Migrantinnen und Migranten in die USA geht die Millionenmetropole New York gegen Busankünfte mit Zuwanderern vor. In einer Verordnung vom Mittwoch verlangt Bürgermeister Eric Adams von Busunternehmen künftig, dass sie ihre Ankunft in New York mindestens 32 Stunden vorher ankündigen, sofern Schutzsuchende an Bord seien. Der Demokrat wehrt sich mit der Maßnahme vor allem gegen das Vorgehen des republikanischen Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, der seit eineinhalb Jahren Busse mit Migranten ohne Vorankündigung nach New York schickt.

„Wir können nicht zulassen, dass Busse mit Menschen, die unsere Hilfe benötigen, zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne Vorwarnung ankommen“, sagte Adams bei einer Pressekonferenz. „Dieses Thema wird New York City zerstören“, meinte er kürzlich gar.

Damit spielt Adams vor allem auf fehlende Unterkünfte und finanzielle Ressourcen der Stadt an, um sich um die Ankömmlinge zu kümmern. Einer der Gründe, warum New York so viele Menschen anzieht, ist die rechtliche Verpflichtung der Stadt, jedem, der darum bittet, eine Unterbringung für die Nacht zu gewähren. In der Praxis klappt das schon längst nicht mehr immer und auch rechtlich wird das Gesetz immer wieder, darunter auch von Adams, infrage gestellt.

Fast 70.000 der Migranten, Flüchtlinge und Asylwerber, die hauptsächlich aus süd- und mittelamerikanischen Ländern wie Venezuela kommen, sind von der Stadtverwaltung in städtischen Notunterkünften untergebracht worden, wo sich zuvor bereits Zehntausende Obdachlose befanden.

Kein Ende in Sicht

„Lasst es mich euch sagen, New Yorker: Noch nie in meinem Leben hatte ich ein Problem, bei dem ich das Ende nicht gesehen habe – aber ich sehe hier kein Ende“, sagte Adams schon vor Wochen. Rund zwölf Milliarden US-Dollar (etwa elf Milliarden Euro) würden die Neuankömmlinge die als liberal und offen geltende Stadt im Verlauf von drei Jahren kosten, rechnete Adams vor und verhängte noch im Herbst den Notstand. Doch ein Ende des Zustroms sieht niemand.

Die meisten Einwanderer, darunter auch Menschen aus Afrika und Asien, kommen auf dem teils sehr gefährlichen Landweg über die Südgrenze der USA. Von dort aus gelangen viele nach New York – viele mit Bussen, organisiert von republikanischen Gouverneuren. Es ist deren politische Taktik, Migranten in demokratisch geprägte Teile des Landes zu schaffen. Viele Migranten wollen aber auch von selbst nach New York.

Bürgermeister Adams hieß die Migranten anfangs willkommen, mittlerweile versucht er aber ganz offen, sie von der Reise nach New York abzuhalten. Er flog dafür nach Mexiko, Ecuador und Kolumbien und ließ an der US-Grenze Flugblätter verteilen mit der Botschaft: Kommt nicht nach New York.

Die illegale Einwanderung ist eines der dominierenden Themen im Präsidentschaftswahlkampf. Die Republikaner werfen dem demokratischen Präsidenten Biden vor, nicht hart genug dagegen vorzugehen. Die Demokraten wiederum werfen den Republikanern vor, Gesetzesinitiativen zu blockieren. Den Republikanern liefert das Beispiel New York jedenfalls jede Menge Munition. (TT, dpa)