Gratis ins neue Jahr fahren: kostenlose Öffis in der Silvesternacht

Auch dieses Jahr sind alle öffentlichen Verkehrsmittel in Tirol kostenlos in der Silvesternacht befahrbar.

Neben den Nacht-S-Bahnen von Innsbruck Richtung Kufstein, Brenner, Landeck und Scharnitz stehen auch die Regio-Nightlinerbusse zur Verfügung. „Wir verfügen in Tirol über ein sehr gutes Nachtangebot im öffentlichen Verkehr, das auch viel genutzt wird. Durchschnittlich haben wir rund 2.000 Fahrgäste in den Nacht-S-Bahnen pro Wochenende, zu Silvester waren es letztes Jahr doppelt so viele“, so VVT-Geschäftsführer Alexander Jung. An den öffentlichen Verkehrsmitteln soll es also nicht liegen, dass der Nachhauseweg nicht gelingt.