Alkolenkerin überschlug sich mit dreijährigem Sohn im Auto

Graz – Eine 32-jährige schwer betrunkene Steirerin hat am Samstagabend mit ihrem dreijährigen Sohn im Auto einen Verkehrsunfall in Graz verursacht. Die Frau hatte sich mit ihrem Pkw überschlagen. Sie selbst wurde leicht verletzt, das Kind blieb unversehrt. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Autos beschädigt, der genaue Unfallhergang war vorerst unklar, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.