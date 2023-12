Skitourengeherin ertrank nach Sturz in Bach, Mann musste zusehen

Baad – Ein Alpinunfall in Vorarlberg hat am Samstag tödlich geendet. Eine 53-jährige Deutsche stürzte im Kleinwalsertal bei einer Skitour über einen Abhang in einen Bach, wo sie mit dem Kopf im Wasser liegen blieb. Ihr Begleiter stieg zu der Frau ab, jedoch wies die Verunglückte kein Lebenszeichen mehr auf. Die Reanimationsversuche des Ersthelfers sowie des herbei gerufenen Notarztes blieben erfolglos.