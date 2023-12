Fettner als Dritter bester ÖSV-Adler in der Garmisch-Quali

Garmisch-Partenkirchen – Überflieger Stefan Kraft, der Gesamtdritte nach dem Auftakt in Oberstdorf, landete am Silvestertag auf Platz sechs. Der deutsche Spitzenreiter Andreas Wellinger wurde hinter dem Slowenen Anze Lanisek Zweiter, dahinter folgten der Tiroler Manuel Fettner und Michael Hayböck auf den Plätzen drei und vier.

Clemens Aigner wurde unmittelbar vor Daniel Tschofenig 18. Auch Jan Hörl (33.) schaffte es locker ins 50er-Feld. Die Qualifikation ging vor 8000 Fans über die Bühne, am Montag werden es mehr als 20.000 sein. Zum erstmals ausgetragen Two-Nights-Bewerb der Frauen am Samstagabend waren lediglich 3500 gekommen.

Am Neujahrstag wird Kraft versuchen, seinen „Garmisch-Fluch“ endlich zu brechen. Zuletzt musste der Pongauer sechs Mal in Folge seine Tournee-Hoffnungen bei der zweiten von vier Stationen begraben. Mit den Plätzen 31, 49, 13, 28, einem Quali-Aus sowie Rang 18 in der Vorsaison stürzte Kraft in der jüngsten Vergangenheit heftig ab, zur Großen Olympiaschanze spürt der rot-weiß-rote Hoffnungsträger aber keine besondere Abneigung.