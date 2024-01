Ukraine: Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu Silvester

Mit massiven Luftangriffen und Artilleriebeschuss hat das neue Jahr in der Ukraine begonnen. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gab es in der Nacht russischen Beschuss auf die Schwarzmeerstädte Odessa und Mykolajiw. Die russischen Besatzer in den ostukrainischen Städten Donezk und Horliwka berichteten indes von massivem Artilleriebeschuss, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen seien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hob unterdessen in seiner Neujahrsansprache die Stärke seines Landes hervor. "Das wichtigste Ergebnis des Jahres, seine größte Errungenschaft: Die Ukraine ist stärker geworden. Die Ukrainer sind stärker geworden", sagte Selenskyj am Sonntag in einer 20-minütigen Videobotschaft aus seinem Büro in Kiew. "Als wir Anfang 2023 ... ohne Übertreibung den härtesten Winter der Geschichte überstanden haben. Als wir bewiesen haben, dass die Ukrainer zäher sind als Kälte und Dunkelheit. Stärker als Stromausfälle und drohende Blackouts." Die Ukrainer seien stärker "als alle Blockaden und Vetos, als alle Ungläubigkeit und Skepsis".

Als Erfolge hob die Selenskyj in seiner Rede den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen, die Etablierung eines Korridors für Getreidelieferungen auf dem Schwarzen Meer sowie die insgesamt 156 Militärunterstützungspakete für sein Land im abgelaufenen Jahr hervor. Auch würden die ukrainischen Piloten bereits die F-16-Kampfjets beherrschen "und wir werden sie ganz bestimmt in der Luft sehen, damit die Feinde unseren wahren Zorn erkennen werden. Und nächstes Jahr wird der Feind auch den Zorn der einheimischen (Rüstungs-)Produktion spüren."

In Bezug auf die Frage, ob die ukrainische Armee über eine ausreichende Truppenstärke verfüge, rief er diejenigen auf, die "noch zögern, im nächsten Jahr eine mutige Entscheidung zu treffen, um ihr eigenes Land zu verteidigen, für es zu arbeiten und ihm zu helfen".