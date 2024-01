Doppeltes Glück: Österreichs Neujahrsbabys sind Zwillinge

Im Krankenhaus Tulln kamen um 0.00 und 0.01 Uhr die beiden Mädchen Anna und Alice per Kaiserschnitt zur Welt. Zur wohl ersten Spontangeburt des Jahres kam es um 00.16 Uhr in Wien.

Tulln – 2024 hat in Niederösterreich gleich doppeltes Neujahrsbaby-Glück gebracht: Nur wenige Sekunden nach Mitternacht ist im Krankenhaus Tulln ein Zwillingspaar auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien.