18-Jähriger in Bayern von Böller getötet, Verletzte durch Feuerwerk auch in Österreich

Der Knallkörper explodierte direkt vor dem Gesicht des jungen Mannes. Auch in Österreich kam es zu Silvester zu mehreren Unfällen mit Verletzten.

Weiden in der Oberpfalz – Ein 18-Jähriger ist in der Neujahrsnacht in der Oberpfalz in Bayern an Verletzungen aufgrund eines Böllers gestorben. Der junge Mann warf nach bisherigen Informationen der Polizei in Eschlkam einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr gewesen sei, sei der Böller explodiert und habe den Mann im Kopfbereich verletzt. Eine weitere Person sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.

Mutter in Feldkirch von Rakete verletzt, Kleinkind hatte Glück

Eine Mutter ist kurz nach Beginn des neuen Jahres in Feldkirch durch einen Rakete verletzt worden. In nächster Nähe befand sich ihr Kleinkind in einem Kinderwagen. Laut Polizei schlug das Geschoss auf dem Sparkassenplatz in einem Gebäude ein und explodierte dort. Die Mutter erlitt Verbrennungen unbestimmten Grades an den Beinen, das Baby blieb unverletzt.

Die Exekutive berichtete von einer größeren Menschenansammlung, bei der Provokationen ausgetauscht und auch Feuerwerkskörper abgefeuert worden seien. Zwei Jugendliche wurden wegen aggressiven Verhaltens vorübergehend festgenommen.

Zwei Verletzte in Kärnten

Mehrere Verletzte nach Pyrotechnikunfällen hat es in der Silvesternacht auch in Kärnten gegeben. In Wolfsberg wurde ein 16-Jähriger von einer Rakete im Gesicht getroffen und schwer verletzt, in Wernberg passierte einem 33-Jährigen Wiener ähnliches.