Böller explodierte in Rohr: 18-Jähriger in Bayern gestorben

Weiden in der Oberpfalz – Ein 18-Jähriger ist in der Neujahrsnacht in der Oberpfalz in Bayern an Verletzungen aufgrund eines Böllers gestorben. Der junge Mann warf nach bisherigen Informationen der Polizei in Eschlkam einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.