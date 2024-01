Fünf Verletzte bei Frontalkollision auf der Paznauntalstraße

See – Ein Frontalunfall ereignete sich in der Silvesternacht bei winterlichen Verhältnissen auf der Paznauntalstraße im Gemeindegebiet von See. Gegen 22.50 Uhr war ein 22-jähriger Autolenker in Richtung Landeck unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal gegen den Pkw eines 37-Jährigen.