Brand in Grazer Bar mit einem Toten und vielen Schwerverletzten

Graz – In einem Lokal in der Grazer Sporgasse ist in der Silvesternacht gegen 4.00 Uhr ein tödlicher Brand ausgebrochen. Nach neuesten Informationen der Polizei wurden 21 Gäste so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben, ihre Identität war vorerst noch nicht geklärt. Mindestens drei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden, berichtete die Polizei. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.