Autofahrer zu schnell und abgelenkt: Zahl der Verkehrstoten stieg in Tirol

Die Zahl der Todesopfer war in Tirol in der Vergangenheit bereits niedriger als im Vorjahr: Im Jahr 2014 wurden 30 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet, 29 in den Jahren 2017, 2021 und 2022, informiert der VCÖ. Der historisch niedrigste Wert wurde im Jahr 2020 erreicht, als der Straßenverkehr in Tirol 26 Menschen das Leben kostete. Im Bundesländer-Vergleich verzeichnete Niederösterreich im Vorjahr die mit Abstand meisten Todesopfer im Straßenverkehr.