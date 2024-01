Für Welpenmafia zählt nur Profit: Tierheim Mentlberg sieht Verschlimmerung des Problems

Innsbruck – Es sind oft Zufallstreffer: Wenn der heimische Zoll Transporter oder Fahrzeuge stoppt, in denen kleine Zuchtwelpen nach Österreich geschmuggelt werden, haben die Tiere schon einen langen Leidensweg hinter sich: Gezüchtet in dreckigen Kellern oder Verschlägen, ohne lebensnotwendige Impfungen oder entsprechendes Futter, wurden sie viel zu jung von der Mutter getrennt, die mit Hormonen so manipuliert wurde, dass sie mehrmals im Jahr Welpen bekommen kann. Überleben die jungen Hunde die Tortur, sind sie oft krank oder psychisch auffällig.