Baby stürzte in Fügen ins Schwimmbecken und musste reanimiert werden

Fügen – Dramatische Rettungsaktion im Schwimmbad in Fügen: Am Sonntag Nachmittag fiel ein zehn Monate altes Kind in einem unbeobachteten Moment in das dortige Babybecken. Ein Badegast sah das Kind und barg das reglos im Wasser treibende Mädchen. Ein zufällig anwesender Arzt reanimierte das Kind erfolgreich und setzte die Rettungskette in Gang. Das Baby wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. (TT.com)