Auto überschlug sich: 72-Jährige bei Unfall in Oberlienz schwer verletzt

Oberlienz – Am 1. Jänner 2024 gegen 14:10 Uhr lenkte eine 72-jährige Österreicherin ihr Auto in Oberlienz auf der Felbertauernstraße in Fahrtrichtung Lienz. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie über den rechten Fahrbahnrand hinaus, riss das Lenkrad in die entgegengesetzte Richtung, geriet über den linken Fahrbahnrand und prallte gegen eine Böschung. Dadurch überschlug sich das Auto und landete schließlich auf dem Dach.