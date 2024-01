Russische Polizei nimmt zu Silvester Tausende Migranten fest

Die russische Polizei hat in der Silvesternacht bei Razzien im ganzen Land Tausende Migranten festgenommen. Viele von ihnen sollen abgeschoben werden, berichten russische Medien. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA meldete, allein in St. Petersburg seien rund 3.000 Migranten bei Kontrollen "zur Verhinderung von Straftaten" festgenommen worden.

Der russische Online-Nachrichtendienst SOTA berichtete, unter den in Moskau festgenommenen Migranten sei auch ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann aus Tadschikistan gewesen. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden griffen betrunkene Migranten in der Stadt Chelyabinsk russische Veteranen der "speziellen Militäroperation" an. So bezeichnet Russland den Krieg gegen die Ukraine.