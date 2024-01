Feuerwehr-Einsatz in Kirchberg: Müllraum mit entsorgten Silvesterböllern stand in Flammen

Kirchberg ‒ Ein Brand in Kirchberg löste am Neujahrstag einen Einsatz der lokalen Feuerwehr aus. Ein Müllraum eines Hauses stand gegen 17.10 Uhr in Flammen. Laut Angaben der Polizei wurde der Brand vermutlich aufgrund von entsorgten Feuerwerkskörpern, Zigaretten und Asche ausgelöst, der sich dann im übrigen Müllraum ausgebreitet hatte.