Im Kitzbüheler Adlerhorst herrscht Zuversicht

Kitzbühel – Zwei Spiele im Grunddurchgang der Alps Hockey League trennen den EC Kitzbühel noch von der anstehenden Quali-Runde. Und nach dem 6:0-Heimsieg gegen die Fassa Falcons am Vorsilvesterabend im Sportpark – Tore von Lehtonen (2), Rotter, Tschurnig, Ebner und Potocnik – rangieren die Gamsstädter auf Rang acht. „Und den wollen wir verteidigen, weil wir dann mit fünf Bonuspunkten wie in der Vorsaison in die Quali-Runde starten würden“, erklärt Headcoach Marco Pewal, der den Jahreswechsel mit seiner Frau in Villach verbrachte, gestern aber schon wieder am Weg nach Kitzbühel zum nächsten Eistraining war.