379 Passagiere an Bord: Flugzeug in Tokio stand nach Kollision bei Landung in Flammen

Tokio – Eine Maschine der Japan Airlines ist am Dienstag nach einem Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda in Brand geraten. Live-Bilder des öffentlich-rechtlichen Senders NHK zeigten Flammen, die aus den Fenstern des Flugzeugs schlugen. Japan Airlines teilte mit, alle 379 Passagiere und Crewmitglieder seien evakuiert worden. In dem ebenfalls brennenden Flugzeug der Küstenwache wurden fünf von sechs Insassen vermisst.