Jahresbilanz der Tiroler ÖAMTC-Flugrettung: Im Schnitt flog sie 10 Einsätze pro Tag

Innsbruck ‒ 2023 hoben die vier in Tirol stationierten ÖAMTC-Notarzthubschrauber zu 3386 lebensrettenden Einsätzen ab. "Im Schnitt sind das etwa zehn Alarmierungen pro Tag und damit ein leichter Rückgang gegenüber dem bisher intensivsten Einsatzjahr 2022. Derartige Schwankungen hängen mit verschiedenen Faktoren zusammen, darunter die Wetterlage", fasst Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, zusammen.

Die Christophorus-Hubschrauber in Tirol wurden 2023 zu 1341 Sport- oder Freizeitunfällen im alpinen Bereich gerufen. Zweithäufigster Einsatzgrund mit 1114 Alarmierungen: Internistische und neurologische Notfälle, meist Herzinfarkte oder Schlaganfälle, berichtet der ÖAMTC. 422 Einsätze wurden nach Unfällen bei der Arbeit, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld absolviert, Verkehrsunfälle waren 111-mal der Grund für einen Einsatz. 325 verletzte Personen wurden mittels Taubergung gerettet, weil eine Landung unmittelbar am Notfallort nicht möglich war.